(TJ) - Mike Koedinger hat vor über 20 Jahren das Verlagshaus Maison Moderne gegründet. Der Betrieb beschäftigt heute 100 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von rund 11 Millionen Euro. Nun sucht der Unternehmer offenbar nach neuen Herausforderungen und organisiert gleichzeitig seine eigene Nachfolge.



Maison Moderne, Herausgeber von Paperjam, sucht nach eigenen Angaben einen neuen CEO, so Verwaltungsratspräsident Jean-Claude Bintz, der seinen Posten nach Ablauf seiner dreijährigen Mandatszeit im Juni für Koedinger räumen wird. Bintz wird Vize-Präsident des Aufsichtsrats.

Ein Nachfolger für den 46-jährigen Koedinger soll bis Ende 2017 gefunden sein, er soll die Leitung der Geschäfte nach einer einjährigen Übergangsphase übernehmen. Koedinger will sich allerdings nicht zur Ruhe setzen. Wie man auf dem Online-Portal wissen lässt, wird er " mener à bien la réflexion de l’internationalisation de la PME luxembourgeoise".



Maison Moderne will in Belgien und in der Schweiz Fuß fassen, so Koedinger. Dieses Projekt schwebe seit geraumer Zeit in der Luft, mittlerweile sei das Unternehmen ausreichend groß, diesen Schritt zu wagen. Wie genau dies geschehen soll, werde sich in den kommenden Monaten zeigen.