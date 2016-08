Von Andreas Adam

In Containern hinter dem Betzdorfer Schloss herrschte vor einigen Jahren Startup-Atmosphäre. In dem Provisorium entwickelte die Firma LuxSpace die Mikrosatelliten VesselSat1 und VesselSat2. 2011 und 2012 wurden die 30 Kilogramm leichten Würfel mit einer indischen und einer chinesischen Rakete ins All geschossen.

Die Satelliten waren in der Lage AIS-Signale großer Schiffe auf See zu empfangen ...