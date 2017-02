(las) - Die Luxemburger kaufen gerne und zahlreich im Netz ein, im Vergleich zu Belgiern und Niederländern. Doch nur ein Zehntel der Unternehmen hierzulande verkaufen ihre Ware online – gegenüber einem Viertel in Belgien und den Niederlanden, wie aus einer Benelux-Studie zum Einzelhandel hervorgeht.

Zusätzlich wuchs der Umsatz des Onlinehandels in Luxemburg lediglich um 13 Prozent. In Belgien lag die Zunahme mit 34 Prozent mehr als doppelt so hoch, die Niederlande lagen mit 16 Prozent näher an Luxemburg.



Die Sorgen der Geschäfte waren Thema eines Benelux-Treffens in Brüssel. Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) erwartet sich einen Abbau von territorialen Hürden, die dem Luxemburger Einzelhandel viele Probleme bereiten würden. Luxemburger Unternehmen müssten auch das Recht haben, ihre Ware von außerhalb des Benelux zu beziehen, um den bestmöglichen Preis bieten zu können, so der Minister.