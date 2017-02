Geldüberweisungen können von Luxemburger Banken zur Überprüfung geblockt werden. Die Institute halten sich hierbei an Richtlinien, die ihnen von der Europäischen Union und der UNO vorgegeben werden.



Deshalb könne es auch vorkommen, dass Überweisungen von Hilfsorganisationen an Drittländer von Instituten hierzulande gesperrt und kontrolliert würden, so Finanzminister Pierre Gramegna in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage.



Der Abgeordnete Franz Fayot (LSAP) wies in einer Frage darauf hin, dass erst kürzlich eine Spende, die von einer Hilfsorganisation über Luxemburg nach Kuba überwiesen werden sollte, durch eine Bank geblockt wurde. Das Geld war eigentlich für die Opfer des Orkans Matthew gedacht. Durch das Embargo der Vereinigten Staaten gegen Kuba sei die Transaktion aber gesperrt worden. Und: Durch das Embargo würden bereits seit einigen Jahren selbst kleinste Beitragszahlungen von Organisationen geblockt. Fayot wollte unter anderem wissen, wie solche Blockierungen zu kubanischen Konten zu begründen sind und ob man die Bankenregulierungen nicht aktualisieren müsse, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden.

Warum die Überweisung nicht durchgeführt wurde, konnte Gramegna nicht beantworten. Er verwies aber auf die CSSF, die den gesamten Luxemburger Finanzsektor überwacht und in solchen unklaren Situationen eingreifen kann.



