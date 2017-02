(M.G.) - Lux-Airport bietet seinen Kunden schon seit mehreren Jahren einen kostenfreien, drahtlosen Internetzugang. Dieser Service wurde jetzt nochmal verbessert. Mit 115 zusätzlichen Antennen soll der WiFi-Service am Flughafen nun bis zu zehn Mal schneller sein. Damit soll sogar Video-Streaming problemlos möglich sein. Selbst zu Stoßzeiten können Reisende das Netzwerk ohne Qualitäts- und Geschwindigkeitseinbußen unbegrenzt nutzen.



Die WiFi-Verbindung am Flughafen kann in allen öffentlichen Bereichen des Terminals, den Boarding-Bereichen, den Shops sowie in den Restaurants und auf dem Kurzzeitparkplatz genutzt werden.



Einzige Voraussetzung ist lediglich das Akzeptieren der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.







