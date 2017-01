(aa) - Die katarische Fluggesellschaft Qatar Airways will die Zahl ihrer Luftfrachtdestinationen nach Nord- und Südamerika ausbauen. Das berichtete kürzlich die Branchenpublikation AirCargoNews. Bei den Frachtplänen von Qatar soll die Frachtdrehscheibe Luxemburg eine wichtige Rolle spielen.

Ab Anfang Februar sollen zweistrahlige Boeing 777 der Qatar Airways von Doha kommend Sao Paulo (Brasilien), Buenos Aires (Argentinien), Quito (Ecuador) und Miami (USA) anfliegen. Zwei wöchentliche Rotationen seien vorgesehen, schreibt AirCargoNews.

Auf der Strecke von der katarischen Hauptstadt nach Amerika wird demnach unterwegs der Cargohub auf dem Findel angesteuert. Hintergrund des zusätzlichen Angebotes nach Amerika sei die wachsende Handelsnachfrage in den jeweiligen Regionen.

Qatar-Frachtchef (CCO) Ulrich Ogiermann, der bekanntlich bis 2011 CEO der Cargolux war, wird von AirCargoNews mit folgenden Worten Worten zitiert: „Aufgrund unserer Expertise bei speziellen Lösungen wie QR Pharma für pharmazeutische Güter und QR Fresh für verderbliche Waren sind wir in der Lage unseren Kunden vom hochmodernen und vollautomatischen Hub in Doha aus eine nahtlose und ungebrochene Kühlkette für ihre temperaturempfindlichen Güter anzubieten.“

Qatar seit Sommer 2016 verstärkt in Luxemburg aktiv

Die Frachtdrehscheibe in Luxemburg spielt für Qatar seit Sommer 2016 eine wichtigere Rolle, seit die Zahl der wöchentlichen Flüge von zuvor fünf pro Woche ungefähr verdreifacht wurde, indem u.a. Flüge von Liège nach Luxemburg verlagert wurden. Immer wieder ist seitdem in der Branche Kritik zu hören, wonach der ehemalige Cargolux-Aktionär Qatar der Cargolux an deren Heimatflughafen dank sogenannter Rechte der fünften Freiheit Konkurrenz macht.

Bei der Luxair betont man, dass Qatar ein normaler Kunde von LuxairCargo sei. „Wir haben eine Lizenz zur Frachtabfertigung. Neben der Qualitätssicherung ist es unsere Aufgabe, Kunden zu bedienen, solange die Kapazität ausreicht. Dem müssen wir neutral gegenüber stehen. Als Aktionär der Cargolux würde es mich natürlich freuen, wenn die zusätzliche Tonnage dort anfiele“, sagte unlängst Luxair-CEO Adrien Ney.

Auf Nachfrage erklärte am Freitag Laurent Jossart, Executive Vice President LuxairCargo, dass die Zahl und Zeiten der von Qatar nachgefragten Flüge über Luxemburg variierten. „Aktuell und vorbehaltlich späterer Anpassungen rechnen wir ab Februar mit wöchentlich 16 bis 18 Rotationen der Qatar. Im zweiten Halbjahr 2016 habe Qatar in der Tat zwischen zwölf und 17 Flüge pro Woche via Luxemburg betrieben“, so Jossart.

Qatar-CCO Ulrich Ogiermann stand am Freitag dem „Luxemburger Wort“ nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung.