(miz) - Die Loterie Nationale konnte 2016 zwar 97,6 Millionen Euro einspielen, verzeichnete im Vergleich zu 2015 (über 99 Millionen) aber ein Minus von 1,6 Prozent. Das teilte sie am Mittwoch in einem Schreiben mit.



Insgesamt schneiden die Losspiele 2016 deutlich schlechter ab als noch 2015: LOTTO verzeichnet ein Minus von 3,7 Prozent, bei ZUBITO LOTTO ist es ein Minus von 19,8 Prozent. Bei Euro Millions gingen die Verkäufe um 2,6 Prozent zurück.



Die Wettbüros verzeichnen für 2016 sogar ein Minus von 15,2 Prozent. Das liege aber auch daran, dass in Luxemburg Pferdewetten noch längst nicht so populär wie in anderen Ländern seien, so die Loterie Nationale.



Ein Plus konnte die Loterie Nationale hingegen bei den Rubellosen verbuchen: Bei RUBBEL steigen die Verkaufszahlen um 6,5 Prozent.



Glück im Spiel

Die Loterie Nationale konnte 2016 gleich drei glücklichen Gewinnern von Euro Millions in Luxemburg gratulieren. Mit dem neuen Luxemburger Spiel ExtraLux konnten bereits zwei Spieler 100.000 Euro gewinnen.



Im April 2016 gab es noch eine Neuerung bei der Loterie Nationale - sie hat die Geschäftsführung von Oddset übernommen und ist somit auch in den Bereich der Sportwetten eingestiegen. Zahlen zu diesen Spielen lieferte sie noch keine.



Für den guten Zweck



Alle Spiele der Loterie Nationale sind an die "Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte" gebunden. Bei einer Wette von einem Euro gehen im Schnitt 25 Cent an einen guten Zweck. In 70 Jahren wurde dadurch über 350 Millionen Euro gespendet werden.