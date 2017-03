Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) annonce un changement à la tête du "Centre de compétences national pour matériaux composites". Philippe Dubois quitte sa fonction de directeur scientifique pour se consacrer à nouveau à des missions académiques.

"Après avoir travaillé sur l'établissement et le positionnement stratégique, Philippe Dubois a exprimé le souhait de retourner à ses missions académiques et rejoindra l'Université de Mons le 1er septembre 2017. Il restera néanmoins en contact avec le LIST en tant que consultant scientifique dans le domaine des polymères et matériaux composites", peut-on lire dans une note interne.



Philippe Dubois restera toutefois à son poste jusqu'au 31 août 2017. Il reste par ailleurs chef de l'unité matériaux durables (Susmat) jusqu'à cette date. Philippe Dubois sera donc resté moins de deux ans à la tête du nouveau centre des matériaux composites qu'il a rejoint en décembre 2015 officiellement.

"Un avenir prometteur"



Dans le même communiqué interne, LIST "réaffirme sa confiance dans l'avenir prometteur du secteur des matériaux composites", le fruit d'une initiative commune entre le ministère de l'Economie, Luxinnovation et le Luxembourg Institute of Science and Technology.

L'annonce du "départ" de Philippe Dubois intervient quelques mois seulement après celui de Gabriel Crean de la tête du Luxembourg Institute of Science and Technology. Le directeur général avait été remercié en octobre dernier, dans un contexte de rumeurs de mobbing, de désintérêt pour l'organisation de la nouvelle structure imaginée depuis 2012. Plus de 150 chercheurs ont par ailleurs quitté le navire depuis un an.