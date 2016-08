(pso) - L'entrepreneur hispano-luxembourgeois Gerard Lopez, ancien patron de l'écurie Lotus F1 basée à Enstone en Angleterre, a versé 400.000 livres sterling au parti des conservateurs et des unionistes britanniques (de David Cameron et Theresa May) entre avril et juin cette année. Le quotidien britannique The Guardian révèle ces chiffres tirés du tableau de la commission électorale de Grande-Bretagne.

Selon ledit tableau des donateurs, «Gerado Lopez Fojaca» (sic) a même été le premier sponsor du parti de droite au cours du deuxième trimestre cette année, notamment marqué par le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Pour ficher la paix aux paradis fiscaux?



Selon la journaliste du «Guardian», ce don effectué par un personnage «largement apparu» dans les Panama Papers (il n'apparaît en fait qu'une fois) pose la question des réelles intentions du parti conservateur dans son prétendu plan de guerre aux paradis fiscaux. Le Premier ministre David Cameron avait d'ailleurs été personnellement fragilisé par le scandale médiatique.

Le quotidien britannique retranscrit une réaction «d'un des porte-paroles de Lopez» (sic): «Monsieur Lopez a investi des montants significatifs au Royaume-Uni, créant de l'emploi et générant des recettes fiscales. Monsieur Lopez paie la totalité des impôts compte tenu de ses obligations» poursuit la personne de son entourage qui sous-entend certainement que l'entrepreneur aimerait aussi avoir son mot à dire en politique.

Contacté par le «Luxemburger Wort», l'intéressé n'a pas souhaité réagir. L'intéressé est régulièrement cité par la presse étrangère depuis plusieurs semaines pour figurer parmi les candidats au rachat du très emblématique club de football français l'Olympique de Marseille.