par Thierry Labro

"Porno". Le mot continue d'exciter des millions d'internautes sur la planète. C'est à partir de cet intérêt que des géants ont construit un juteux business: la diffusion de contenus en ligne. Plus il y a de passage, plus ils peuvent facturer de publicité.

Dans son reportage, diffusé depuis mercredi sur Canal+, Ovidie, l'ancienne actrice porno devenue productrice de reportage cible deux sociétés.

A ma gauche, YouPorn, 450 millions de visiteurs par mois, 26e site le plus fréquenté au monde, "emprunte" du contenu porno gratuit partout où il en trouve pour attirer des internautes et les exposer à de la publicité ou les amener vers des contenus payants; à ma droite, livejasmin, plateforme technologique qui permet à des femmes, des "camgirls" de s'exhiber contre paiement quel que soit l'endroit où elles sont et quel que soit l'endroit où sont leurs clients ...