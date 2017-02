Le Luxembourg produira et diffusera 24 heures de programmes d'information sur les astéroïdes lors de la journée internationale y dédiée le 30 juin prochain a annoncé le ministre de l'Economie Etienne Schneider au cours d'une conférence de presse télédiffusée depuis Luxembourg ce mardi après-midi.

L'initiateur de la stratégie spaceresources.lu visant à faire du Grand-Duché le pionnier de l'exploitation des matériaux présents sur les astéroïdes a repris à son compte la journée consacrée par les Nations unies à la sensibilisation du grand public à la menace astéroïde. «Les ressources spatiales représentent une opportunité énorme, non seulement pour la croissance économique, mais aussi pour le développement durable de l'humanité» a déclaré M. Schneider lors d'une réunion organisée en vidéoconférence avec des experts de l'espace basés dans la Silicon Valley, à Londres et à Bucarest.



Sensibilisation à la menace



Le ministre de l'Economie a rappelé le rôle de précurseur du Luxembourg dans l'économie de l'espace avec le soutien accordé dans les années 1980 à l'opérateur de satellites luxembourgeois SES. L'entreprise de Betzdorf participera d'ailleurs à la retransmission des programmes le 30 juin, en coopération avec OHB, un autre prestataire de services aux satellites, et Broadcasting Center Europe (BCE). La filiale de RTL retransmettra les émissions depuis ses nouveaux studios du Kirchberg.

Les programmes de l'Asteroid Day Live auront pour but d'informer sur la menace que représentent les impacts d'astéroïdes pour la planète Terre. Depuis 2014, les scientifiques, des astronautes et des représentants d'organisations spatiales attirent l'attention sur l'intérêt des recherches visant à connaître le danger et éventuellement le maîtriser.