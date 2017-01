par Thierry Labro

Avec un tiers d'entreprises unipersonnelles, un tiers d'entreprises de moins de cinq salariés, des géants de plus de 250 salariés et des start-ups que l'on veut voir de plus en plus nombreuses, le monde de l'entreprise luxembourgeois a des besoins de financement très différents pour profiter du lent redémarrage de l'économie.

Dans une réponse à une question parlementaire, le ministre de l'Economie, Etienne Schneider, s'est livré à un rare tour d'horizon de l'enveloppe dépensée par la Société nationale de crédit et d'investissement ces trois dernières années.

Soit de 22,1 millions d'euros en 2014 à près de 177 millions d'euros l'an dernier. L'augmentation cache des réalités très différentes selon la taille de la société et la nature de ses activités.

«L'ensemble des prêts [en 2016] atteindra prévisiblement 13,2 millions d'euros et la somme des prises de participation 163,2 millions d'euros», précise le ministre qui ajoute aussitôt dans sa réponse que «l'artisanat était le principal bénéficiaire du crédit d'équipement et l'industrie celui du prêt à long et à moyen terme.»



En juin 2015, pour que l'Etat conserve un droit de regard sur l'avenir de la Société européenne de satellites, la SNCI a accompagné l'augmentation de capital à hauteur de 12,6 millions d'euros.

Elle a aussi participé au tour de table pour la reprise des 28,36% des parts de deux plus grands groupes énergétiques allemands E.ON et RWE dans le groupe Enovos, avec la Ville de Luxembourg (15,61%), la Banque et Caisse d'épargne de l'Etat (12%) et Ardian (25,48%). Elle compte désormais 14,20% des parts et 28% pour l'Etat.

Et la SNCI a signé en 2016 une lettre d'engagement pour apporter trois des vingt millions d'euros du Digital Tech Fund, un fonds d'investissement pour les entreprises innovantes à caractère technologique (cybersécurité, FinTech, Big Data, internet des objets, satellites télécommunication ou DigitalHealth) et géré par Expon Capital.

Baisse des taux et crédits d'équipement

La baisse des taux de la SNCI de 2% à 1,5% a incité les entreprises à revenir vers les crédits d'équipement qui ne retrouvent pas encore un niveau d'avant crise. Mais les nouveaux produits (prêts recherche, développement et innovation, prêts entreprises novatries et prêt indirects de développement en collaboration avec huit banques) se sont traduits par 3,8 millions d'euros de prêts, qui vont largement au delà des prêts d'équipement traditionnels vers les investissements en know how comme la propriété intellectuelle, les frais de développement ou de personnel.

Des 150 millions d'euros de dotation – 30 millions du Fonds européen d'investissement et 120 millions de la SNCI – le Luxembourg Future Fund a dépensé 22 millions d'euros dans un fonds de capital risque sur la cybersécurité, et a cofinancé l'investissementnon précisé d'une fintech.

«Tous les investissements du LFF doivent avoir des retombées sur l'économie luxembourgeoise», insiste le ministre.