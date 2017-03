(aa) - Rund anderthalb Jahre nachdem die Geschäfte der Firma Utopolis S.A. von der Kinepolis-Gruppe übernommen wurden, will der neue Eigentümer im Großherzogtum zunehmend stärker unter eigenem Namen in Erscheinung treten.



Die Geschäftsbezeichnungen des Utopolis Kirchberg und Utopolis Belval werden demnächst durch Kinepolis Kirchberg und Kinepolis Belval ersetzt - dies verbunden mit dem Kinepolis-Logo, das gleichzeitig im Großherzogtum eingeführt wird. Das Ciné Utopia hingegen soll seinen gewohnten Namen behalten.



In einer ersten Etappe werden automatische Kassen installiert - sowohl in Kirchberg als auch in Belval. Außerdem sollen Sessel und Teppichböden in Kirchberg ersetzt und das Kozept "Cosy Seating" sowie "Laser Ultra" eingeführt werden.



Bei "Cosy Seating" geht es um bequemere Sitze mit großen Armlehnen, Ablagemöglichkeiten für Getränke und Snacks sowie einem Garderobenständer. Die "Cosy Seats" werden gegen Aufpreis verfügbar sein.



Beim Kinosaal "Laser Ultra" wird modernste Projektionstechnik mit Dolby-Atmos-Klang kombiniert. Derartige Säle gibt es bei Kinepolis derzeit nur in Brüssel (B), Antwerpen (B), Utrecht (NL), Breda (NL), Lomme (F), Fenouillet (F) und Madrid (E).



Vom 5. April 2017 an werden die beiden Kinos in Kirchberg und Belval ihre Software für Kundentransaktionen umstellen. Die Website www.utopolis.lu wird durch www.kinepolisluxembourg.lu ersetzt.



In einer einer zweiten Phase, voraussichtlich ab Anfang 2018, soll das Kinepolis Kirchberg dann renoviert werden. In den kommenden Monaten sollen die erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden.



Das Markenemblem Utopolis wird noch einige Zeit außen an den Kinos zu sehen sein, d. h. bis zur Renovierung bzw. bis die erforderlichen Genehmigungen erteilt werden.