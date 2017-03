(AFP/las) - Der US-Konzern Amazon hat sich mit Souq.com auf eine Übernahme geeinigt, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Das Unternehmen mit Sitz in Dubai ist die Nummer 1 des Onlinehandels im Nahen Osten mit Niederlassungen in Saudi Arabien und Ägypten. Der Kauf soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden.



Die beiden Unternehmen teilten die Kaufsumme nicht mit. Allerdings berichtete die Agentur Bloomberg im Januar, dass der Deal eine Milliarde Dollar kosten sollte. Nun sollte das Angebot von Amazon etwa 650 Millionen Dollar umfassen.

Monatlich verzeichnet Souq.com 45 Millionen Besuche auf seiner Webseite. Der Gründer Ronaldo Mouchawar schätzt den Onlinemarkt im Nahen Osten auf 20 Milliarden Dollar vergangenes Jahr. Amazon expandiert damit in einen Markt, der sehr schnell wächst. Souq.com wird künftig von der Logistikinfrastruktur von Amazon profitieren können.