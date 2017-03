(las) - Das metallverarbeitende Unternehmen John Zink International kündigte am Freitag an, 54 Beschäftigte entlassen zu wollen. Die Verhandlungen für einen Sozialplan sollen am Dienstag beginnen. Betroffenen sollen 27 Stellen im Produktionsbereich und genauso viele in der Verwaltung sein, bestätigten die Gewerkschaften OGBL und LCGB auf Nachfrage. In den Verhandlungen wollen die Arbeitnehmervertreter versuchen, die Zahl der Entlassungen möglichst weit zu drücken.



"Diese Nachricht überraschte uns sehr", sagte LCGB-Gewerkschaftssekretär Robert Fornieri auf Nachfrage. Das Unternehmen habe bisher keine Sozialmaßnahmen wie Kurzarbeit oder Frührente beantragt, so Fornieri. Außerdem gab es mehrere Treffen, um einen neuen Kollektivvertrag sowie Gehaltserhöhungen auszuhandeln. "Da war nie die Rede von Entlassungen", sagte OGBL-Gewerkschaftssekretär Jean-Claude Bernardini.



In der Industriezone Riedgen in Düdelingen fertigt John Zink International Anlagen wie etwa Öfen für Erdölraffinerien sowie Luftreinigungssysteme. Aktuell beschäftigt das Unternehmen hierzulande insgesamt 319 Mitarbeiter.

Möglicherweise plant John Zink die Verlagerung von Aktivitäten.

Foto: Guy Jallay

Entlassungen trotz Gewinne



Für "schlechten Geschmack" hält Robert Fornieri das Vorgehen der Direktion von John Zink, um Entlassungen anzukündigen, ohne zuvor mit den Gewerkschaften zu sprechen. "Dem Unternehmen geht es nicht schlecht, wenn auch Anfang des Jahres die Rede von einer schwächeren Nachfrage war", so Bernardini.



"Laut den bisher verfügbaren Informationen gründet die Direktion ihre Entscheidungen auf der Prognose, dass der Gewinn etwas schwächer ausfallen wird", erklärt Robert Fornieri. Es könne sich ebenfalls um eine strategische Entscheidung des Unternehmens handeln, meint Bernardini. Das würde bedeuteten, dass möglicherweise manche Aktivitäten ins Ausland verlagert würden. Beide Gewerkschaften warten jedoch auf nähere Informationen.

Teil des US-Giganten Koch Industries



Das Unternehmen ist tatsächlich auf den ersten Blick in einer guten wirtschaftlichen Lage. 2015 machte John Zink International einen Gewinn von 12,4 Millionen Euro und verteilte an den Mutterkonzern eine Dividende von 2,6 Millionen Euro, zeigt die letzte verfügbare Jahresbilanz im Handelsregister.



Das Unternehmen gehört zum riesigen US-Konzern Koch Industries. Das Mischunternehmen Koch Industries ist in 60 Ländern unter anderem in den Produktionsbereichen Erdöl, Erdgas, Chemie, Energie, Asphalt, Kunstdünger, Nahrungsmittel und Kunststoff tätig.

Die Brüder Charles und David Koch haben das mittelständische Unternehmen ihres Vaters zu Amerikas zweitgrößtem Familien-Konzern mit einem jährlichem Umsatz von rund 115 Milliarden Dollar und mehr als 100.000 Beschäftigten entwickelt. Bekannt sind sie als wichtige Geldgeber in der US-Politik, was ihnen einen großen Einfluss beschert.