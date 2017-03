(aa) - Sind Smartmeter, d. h. intelligente Energiezähler, Maschinen zum Geld drucken? Mit dieser provokativen Frage verwies die luxemburgische Piratenpartei am Dienstag auf eine Studie der niederländischen Universität Twente, wonach verschiedene Geräte einen um bis zu 500 Prozent zu hohen Verbrauch messen würden. Wie es sich nun mit den Geräten verhalte, die in Luxemburg im Einsatz kommen bzw. noch installiert werden sollen, wollten die Piraten wissen.



Bei der wirtschaftlichen Interessenvereinigung Luxmetering hieß es dazu am Dienstag auf Anfrage, die in der Studie behandelte Problematik sei durchaus bekannt. Die in Luxemburg eingesetzten Geräte seien jedoch nicht davon betroffen, da sie auf einer anderen Technologie aufbauten, so Luxmetering-Direktor Paul Hoffmann.



Man verwende in Luxemburg Stromzähler von Sagemcom aus Frankreich sowie Gaszähler von Flonidan aus Dänemark und Elster aus Deutschland. Diese seien typgeprüft und entsprechend der EU-Messgeräte-Richtlinie MID zertifiziert. Die "luxemburgischen" Smartmeter arbeiteten zuverlässig. Auch sei die Datenübertragung per Strom- und Handynetz stark verschlüsselt, sagte Hoffmann.



Luxmetering ist Plattformbetreiber für intelligente Energiezähler und wurde 2012 von den sieben Strom- bzw. Gasnetzbetreibern Creos Luxembourg, Stadt Ettelbrück, Stadt Diekirch, Hoffmann Frères (Electris), Stadt Düdelingen, Sudstroum et Sudgaz gegründet.