(aa/dpa) - Die beiden Butlers-Geschäfte in Luxemburg-Stadt und Esch/Alzette sind nicht vom Insolvenzantrag in Deutschland betroffen, da sie als Franchise betrieben werden, so ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters Jörg Bornheimer in Köln.



Beide Läden im Großherzogtum haben eigenen Angaben zufolge wie gewohnt geöffnet und werden mit Waren beliefert.



Die Einrichtungskette Butlers hatte laut Kommunikee vom Montag beim Amtsgericht in Köln Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Erklärtes Ziel ist die Erhaltung und Sanierung des Unternehmens.



Butlers beschäftigt nach eigenen Angaben rund 1 000 Mitarbeiter. In Deutschland betreibt die Kette 94 Filialen. Weitere Geschäfte gibt es in Deutschland, Österreich, Großbritannien und der Schweiz.



Die Filialen und der Online-Shop der Einrichtungskette sollen normal geöffnet bleiben, wie Butlers-Gründer Wilhelm Josten betonte. „Wir sind zuversichtlich, dass Butlers weiterhin eine gute Zukunft hat“, meinte er.