(las) - Die Statistikbehörde Statec erwartet eine Inflation von 1,8 Prozent für dieses Jahr und 1,7 Prozent für nächstes Jahr. Das ist deutlich mehr als die 0,3 Prozent, um die die Preise vergangenes Jahr stiegen. Aufgrund dieser Schätzung sei mit einer automatischen Lohnanpassung Mitte 2018 zu rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Indextranche von Januar dieses Jahres habe gerade die Preise für Dienstleistungen in die Höhe getrieben. Auch ohne die steigenden Ölpreise einzubeziehen, steigen die Preise laut Statec um 1,4 Prozent dieses Jahr. In den nächsten Monaten werde die Inflation auch in der Eurozone ansteigen, was über Importpreise die Preissteigerung nochmals antreiben werde, so der Statec.

Im April sind die Verbraucherpreise leicht um 0,3 Prozent gestiegen, während im Vormonat die Inflation stabil geblieben war. Vor allem die Flüge sind um knapp 30 Prozent teurer geworden und das im Kontext der Osterferien. Die Klagen der Verbraucherschützer über höhere Bankgebühren und teurere Mobilfunktarife fanden vergangenen Monat einen statistischen Niederschlag: Bei den Finanzdienstleistungen stiegen die Preise um 7,3 Prozent und im Mobilfunksektor um 1,4 Prozent. Gebremst wurde die Inflation vor allem durch Preisrückgänge bei frischem Gemüse und Hygieneartikeln.