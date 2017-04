Von Laurent Schmit

Nur knapp 16 Jahre überlebte die Nylonfabrik von Monsanto auf der Anhöhe südöstlich von Echternach. Die vier Unternehmen (siehe Karte), die sich heute das frühere Monsanto-Gelände teilen sind größtenteils nun doppelt so lange dort ansässig. Viele bauen ihren Standort weiter aus.

Als sich 1963 der US-Konzern in Echternach niederließ, sollte es eine Erfolgsgeschichte wie Goodyear in Colmar-Berg oder Dupont de Nemours in Contern werden ...