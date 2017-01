(miz) - Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern der Großregion (IHKn) lehnt die Einführung der deutschen Pkw-Maut kategorisch ab. Und spricht sich für eine Mautbefreiung in den Grenzregionen aus.

In einer Pressemittlung der Gemeinschaft, in der auch Luxemburg vetreten ist, heißt es, mit einer Einführung der Maut kämen zusätzliche finanzielle und administrative Belastungen auf die Grenzgänger zu. Etwa 220.000 Grenzgänger pendeln täglich zwischen den einzelnen Ländern in der Region.



Auch die Geschäftswelt basiere auf einem Austausch mit den Nachbarländern, so die IHKn weiter. Die Pkw-Maut stelle somit die gesamte regionale Wirtschaft vor neue Herausforderungen, unter anderem würde sie die guten wirtschaftlichen Beziehungen stark beeinträchtigen.

Außerdem würden nach Ansicht von Experten die Einnahmen durch die Maut "viel geringer" ausfallen als angenommen, so die Arbeitsgemeinschaft in ihrem Schreiben weiter. Einzelhandel, Gastronomie und Kulturbranche würden Opfer der Maut.

Marc Gross von der Chambre des Métiers ist Mitglied im Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion und sieht die Einführung der Maut kritisch: "Eine Maut bildet eine Barriere zwischen den einzelnen Ländern und hemmt die Mobilität. Wir befürworten aber die Mobilität zwischen den einzelnen Regionen", so Gross. Die Maut würde eine "Hemmschwelle" bilden.



Die Großregion hat einen jährlich gesamtwirtschaftlichen Konsum von über drei Milliarden Euro und zählt zu den dynamischsten Grenzgebieten der EU.

