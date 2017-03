par Thierry Labro

Cela n'avait jamais eu lieu en 27 éditions du MIPIM. Jamais une délégation nationale n'avait été aussi présente.

Aujourd'hui et jusqu'à vendredi, les Britanniques auront leur propre pavillon au sein du Palais des festivals pour se lancer dans une opération de communication de grande envergure: Brexit ou pas, Londres et les villes de la Perfide Albion veulent convaincre qu'elles restent attractives pour les investisseurs et les projets immobiliers.

En réalité, les professionnels britanniques n'ont pas le choix: le Brexit a eu un effet catastrophique sur les investissements, en chute de 42 % en 2016 par rapport à 2015 selon le rapport spécial de Cushman and Wakefield publié en février ...