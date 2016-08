von Stephan Polet

Der Luxemburger Konsumentenschutz ULC (Union Luxembourgeoise des Consommateurs) sagt sich enttäuscht über den Gesetzesentwurf zu den Immobilienkreditverträgen. Ein entsprechendes Gesetz hätte, in Umsetzung einer EU-Richtlinie, spätestens am 21. März in Kraft treten müssen. Tatsächlich wurde der Entwurf dem Parlament erst am 29. Juli vorgelegt.

Auch inhaltlich bereitet die Gesetzesvorlage den Konsumentenschützern keine Freude. Man sei enttäuscht, dass sich nicht mehr an den französischen und belgischen Gesetzgebungen inspiriert wurde, in denen die Kreditnehmer besser geschützt werden. Die luxemburgische Version begünstige die Makler und Kreditgeber, sprich die Banken, zu sehr.

Bei Krediten mit variablen Zinssätzen, müssten Indizes und Referenzzinssätze bestehen, die objektiv und für jeden klar einsehbar sind. Auch müssten die Kreditvermittler noch stärker verpflichtet werden, ihre Kunden vor Gefahren zu warnen und ihre Kreditwürdigkeit zu prüfen. Bei Nichteinhalten dieser Regeln, verlangt die ULC, soll der Gläubiger auf einen Teil oder die gesamten Zinsansprüche verzichten müssen.

Ein Dorn im Auge sind dem Konsumentschutz auch die Entschädigungen, die Banken von Kreditnehmern verlangen, die ihre Schulden vorzeitig zurückzahlen. Den Finanzhäusern entgehen dadurch Zinsgewinne. Bei der Höhe dieser Ausgleichszahlungen gehe aber häufig jedes Maß verloren.

In der Stellungsnahme, die die ULC an die Abgeordneten richtet, empfiehlt sie, neben den erwähnten Kritikpunkten, eine Menge anderer Änderungen, damit das Gesetz gerechter gestaltet werden könne.