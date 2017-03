Erst Ende 2016 hatte RTL den neuen Firmensitz „RTL City“ in Kirchberg fertiggestellt – jetzt soll der schon wieder verkauft werden.



Wie das deutsche Medienportal „Meedia“ meldet, soll der Immobiliendeal des Fernsehkonzerns noch im zweiten Quartal 2017 abgeschlossen werden.



Dem Luxemburger Wort bestätigte die RTL Group den bevorstehenden Verkauf. „Wir verfahren nach dem relativ üblichen Sale-Lease-back-Modell. Das heißt, wir verkaufen das Gebäude und mieten es dann wieder zurück“, so Kommunikationsmanager Andreas Meier. "So setzen wir das Kapital frei, das in dem Gebäude gebunden ist und können es für anderweitige Zwecke verwenden." Ein Käufer stehe auch bereits fest. Zum dem wolle man sich aber erst äußern, sobald das Geschäft abgeschlossen sei.

