(miz) - Beim Neujahrsempfang von ArcelorMittal hat das Unternehmen am Dienstag gleich mehrere Pläne angekündigt:



In Differdingen will ArcelorMittal über drei Jahre hinweg 35 Millionen Euro investieren. Ab Juli 2017 soll die nicht mehr zeitgemäße Richtanlage der Greystraße modernisiert werden. Für die Adjustage der Stahlträger erhält das Werk dann die größte Rollenrichtmaschine der Welt.

Von einem Verkauf des Werks in Bissen war während des Empfangs keine Rede mehr. Nachdem die amerikanische Investmentgesellschaft Oaktree Capital Management ihr Kaufangebot für das ArcelorMittal-Tochterunternehmen WireSolutions, und damit auch für deren Filiale in Bissen im Sommer 2016 zurückgezogen hatte, bleibt das Werk bis auf weiteres bei ArcelorMittal.



Der Standort Bissen habe zudem einen Vertrag mit einer französischer Baumarktkette zum Vertrieb von Produkten geschlossen, hieß es.



Für den neuen Firmensitz in Luxemburg-Kirchberg wird es demnächst einen Architektenwettbewerb geben.



2016 war ein gutes Jahr



Der Konzern ArcelorMittal blickt insgesamt relativ zufrieden auf 2016 zurück: Angesichts des von Überkapazitäten und Dumpingpreisen bedrohten Marktes, sei das Jahr besser verlaufen als zunächst gedacht.



Als börsennotiertes Unternehmen dürfe man derzeit noch keine konkreten Zahlen für 2016 nennen.



Das dritte Quartal 2016 sei aber das beste seit dem letzten Quatal 2014 gewesen. 2016 ging in den ersten neun Monaten der Umsatz - im Vergleich zu 2015 - zwar von 49,6 Milliarden US-Dollar auf 42,8 zurück. Trotzdem hätten sich das Betriebsergebnis und der Gewinn deutlich verbessert.



Das Ebitda des Konzerns überschritt bereits nach 9 Monaten die für das Gesamtjahr 2016 prognostizierten 4,5 Milliarden US Dollar und die Nettoverschuldung konnte reduziert werden. Der chinesische Binnenmarkt sei weniger schlecht gelaufen, was sich indirekt positiv bemerkbar machte.



Und es gab für AM ein relativ gutes Wachstum in Nordamerika und Europa. Im Großherzogtum hatte AM 2015 insgesamt 2,13 Millionen Rohstahl produziert, für 2016 rechnet man mit einer ähnlichen Größenordnung.

