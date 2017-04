Die Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) hat am Mittwoch ihre Geschäftsergebnisse 2016 veröffentlicht. Demnach liegt das Nettoergebnis der Bank bei 240,5 Millionen Euro - das sind 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr.



Die Nettozinsmarge fällt hingegen um 4,7 Prozent. Dies liege an den aktuell niedrigen beziehungsweise negativen Zinssätzen.



Gesteigert hat sich die "Spuerkeess" in Bezug auf Wertpapieranlagen. Hier verbuchte die Bank ein Plus von 15,8 Prozent. Auch die Bankguthaben der Kunden fallen 4,5 Prozent höher aus, als noch am 31. Dezember 2015. Dies liege an den positiven Entwicklungen im öffentlichen Dienst sowie im Privatsektor. Der Betrag der ausstehenden Kredite stieg um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



2016 hat die BCEE insgesamt 68 neue Mitarbeiter eingestellt.



