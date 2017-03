Luxemburger lieben Geflügel. Zumindest auf dem Teller. Es soll aber im Idealfall nicht irgendein Hähnchen aus irgendeinem Mastbetrieb sein, sondern aus artgerechter Haltung – und direkt aus Luxemburg.



Um dieser Nachfrage nachzukommen, haben sich die vier Luxemburger Produzenten Marc Dentzer, Tom Jungblut, Martin Losch und Bob Keas zusammengetan und züchten seit gut einem Jahr ihre eigenen Hühner. „Lëtzebuerger Poulet“ heißt das gemeinsame Projekt.



Die Betriebe mästen aber nicht alle gleichzeitig, sondern wechseln sich ab. Rund 300 Hühner werden zusammen in einem der Betriebe großgezogen. Nach 56 Tagen werden die Tiere geschlachtet und der nächste Hof züchtet dann die nächsten 300 Hühner. So wollen die Landwirte garantieren, dass mögliche Keime nicht von einer Zucht auf die nächste übertragen werden. Die Ställe der vier Produzenten sind alle 32 Quadratmeter groß, hier werden sowohl Männchen als auch Weibchen großgezogen.



Per Klick zum Hähnchen



Wer sich dessen vergewissern will, kann bei einem der Betriebe vorbeischauen. „Wir wissen, dass die Menschen Bedenken haben, wenn es um Geflügelzucht geht. Deshalb wollen wir so transparent wie möglich sein und erklären gerne, wie unsere Mastbetriebe funktioniert“, so Jungblut.



Deshalb streamen die Betriebe von „Lëtzebuerger Poulet“ auch schon mal live aus dem Hühnerstall. Zu sehen gibt es die Videos dann auf Facebook. „Kritische Stimmen gibt es trotzdem. Aber wir züchten hier 300 Hühner. Das ist kein Vergleich zu den Mastbetrieben in Deutschland oder den USA, wo 90 000 Hühner großgezogen werden – und das oft innerhalb von nur 27 Tagen“, so Jungblut.



Für ein Luxemburger Hähnchen zahlt der Verbraucher 10,90 Euro, das Gewicht liegt zwischen 1,6 und 1,8 Kilo. Bestellt wird bis jetzt ausschließlich über die Internetseite poulet.lu, abgeholt werden die Hähnchen dann entweder direkt auf dem Hof oder bei einem der auf der Onlineseite angegeben Metzgereien.



Das Hähnchenbusiness boomt



Die Idee von Jungblut, Dentzer, Losch und Keas scheint aufzugehen, sie sind nach dem ersten Jahr mehr als zufrieden mit der Nachfrage. Deshalb haben sie sich zum Ziel gemacht, bis Ende des Jahres jede Woche, statt wie bis jetzt alle vier Wochen zu schlachten.



Dafür sollen aber nicht mehr Hühner in den Ställen untergebracht, sondern weitere Betriebe gefunden werden, die beim Projekt mitmachen wollen. Können die Betriebe von „Lëtzebuerger Poulet“ erst einmal kontinuierlich ihre Produkte liefern, werden sie flexibler und natürlich auch interessanter für Metzgereien und Supermärkte. „Wir haben bewusst etwas kleiner angefangen, um zu sehen, wie wie sich das Projekt entwickelt“, so Jungblut.



„Wir wollten nichts vermarkten, was wir am Ende nicht liefern können.“ Das Team ist sich – trotz des Erfolgs – aber auch bewusst, dass es nicht einfach ist, Kunden zu halten. Von zehn Kunden bestellen fünf noch ein zweites Mal und von diesen fünf bleiben schlussendlich drei, die regelmäßig bestellen. Und warum nicht gleich Bio-Fleisch? „Das ist leider nicht so einfach“, so Jungblut.



Alle vier Produzenten haben seit Jahren ihre eigenen Betriebe. Würden sie Bio-Hähnchen züchten wollen, müssten sie auch den kompletten restlichen Betrieb auf Bio umstellen. Dafür ist die Gewinnmarge der Hähnchen aber zu klein. „Wir brauchen Bio in Luxemburg und Bio wird auch definitiv eine Zukunft haben. Die konventionelle Haltung ist deshalb aber nicht schlechter.“



Von der Milchkuh zum Huhn



Das bestätigt Marc Emerig vom Bio-Hof „Dudel Magie“ in Sprinkingen. Er züchtet seit zehn Jahren Bio-Geflügel. Anfang der 2000er Jahre hat er vom Milchbauern zur Geflügelzucht umgesattelt. Eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut hat.



Auch er sieht einen Markt für Bio-Hähnchen und Geflügel aus regionaler Produktion. Emering hat 8 000 Hühner auf seinem Hof, aufgeteilt sind sie auf drei Ställe. Auch sie haben – wie bei den Betrieben von „Lëtzebuerger Poulet“ – alle das gleiche Alter und werden alle zum gleichen Zeitpunkt geschlachtet, bevor neue Küken auf den Hof kommen. Es seien häufig Jungtiere, die Keime auf erwachsene Tiere übertragen – und dann müsse man Antibiotika einsetzen. Eine Praktik, die Emering als Bio-Bauer nicht anwenden will und darf.



Emerings Bio-Hähnchen sind 70 Tage alt, bevor sie geschlachtet werden, bekommen reines Bio-Futter aus der Region, müssen Auslauf haben (momentan aber nicht draußen wegen der Vogelgrippe) und es leben maximal acht Hühner pro Quadratmeter Stallfläche. Zum Vergleich: In den Ställen von „Lëtzebuerger Poulet“ sind es etwa zehn. In ausländischen Betrieben können es schon mal 36 sein.



Am Ausland führt kein Weg vorbei



Wie die Küken der anderen Betriebe, kommen auch Emerings Küken aus dem Ausland und werden in Belgien geschlachtet. In Luxemburg gibt es weder eine Brüterei, noch einen Schlachthof in dieser Größenordnung. „Wir hätten alle am liebsten nur Produkte aus der Region, aber ganz so einfach ist es nicht“, erklärt der Landwirt. „Für unsere Hähnchenproduktion müssen wir auf Küken aus Belgien zurückgreifen“, so der Landwirt.

Dessen müsse man sich bewusst sein, wenn man von regionalen und biologischen Produkten aus Luxemburg spricht. Die Bio-Hähnchen von „Dudel Magie“ gibt es entweder direkt im Hofladen zu kaufen oder sie werden über das Biog-Label an Cactus und Naturata weiterverkauft. Der Preis kann zwischen 10,50 und 11,25 Euro variieren.



Es gibt sie also, die Luxemburger Hähnchen. Die Landwirte freuen sich über die große Nachfrage – und die Verbraucher bekommen das, was sie verlangen.

