(miz) - "Blue Horizon Sàrl" heißt das neue gemeinsame Unternehmen, das am Dienstagnachmittag von der Luxemburger Firma LuxSpace und der Münchner OHB Venture Capital GmbH im Wirtschaftsministerium vorgestellt wurde.



Die beiden Space-Firmen sind Tochtergesellschaften der OHB SE aus Bremen und haben "Blue Horizon Sàrl" zusammen gegründet. Ihre Vision: Bald nachhaltiges Leben im Weltall ermöglichen und verwüstete Landschaften auf unserem Planeten revitalisieren.



Schon im Jahr 2020 soll es "Blue Horizon" möglich sein, Lebensräume auf dem Mond zu schaffen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt bis dahin aus Mondgestein Sauerstoff extrahieren zu können, mit dem dann Pflanzen auf dem Mond gezüchtet werden.



Etienne Schneider sagte während der Pressekonferenz, die Gründung des neuen Unternehmens stünde ganz im Einklang mit der Luxemburger SpaceResources-Initiative. "Dabei freuen wir uns sehr, dass wir mit OHB einen starken europäischen Partner gefunden haben, der unsere Pläne unterstützt und in diesem Bereich die Führung in Europa übernehmen möchte. In Betzdorf entwickelt sich einer der wichtigsten europäischen Standorte von OHB, dem drittgrößten europäischen Raumfahrtunternehmen", so Schneider weiter.



