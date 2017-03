(aa) – „Die Ferrero-Gruppe hat beschlossen, neue Entscheidungsstrukturen zur Stärkung ihrer Wettbewerbsposition in den weltweiten Märkten einzuführen und das Wachstumsmoment zu beschleunigen“, das gab der Nutella-Hersteller am Donnerstag in Luxemburg bekannt.

Zum ersten September 2017 wird sich der bisherige CEO Giovanni Ferrero (52) aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und künftig die Aufgabe eines „Executive Chairman“ übernehmen. Neuer CEO wird gleichzeitig der bisherige Zentral- und Osteuropa-Chef Lapo Civiletti.

In seiner neuen Position will Giovanni Ferrero die Gruppe „durch die Konzentration auf langfristige Strategien, neue Geschäftsrichtungen und bahnbrechende Innovationen voranbringen“, wie es hieß. Er werde neue Wege beschreiten, um das Wachstum und die Globalisierung zu stärken.

Lapo Civiletti als CEO wird direkt dem „Executive Chairman“ unterstellt sein. „Ich werde mich ganz der Aufgabe verschreiben, die strategische Richtung von Giovanni Ferrero zu verfolgen, an seiner Seite, mit einem sehr talentierten Führungsteam und in Zusammenarbeit mit all meinen Ferrero-Kollegen auf der ganzen Welt”, so Civiletti.

Foto: Ferrero

Die Ferrero-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Süßwarenherstellern. Der Vertrieb von Produkten wie wie Nutella, Rocher, Raffaello, Tic Tac und Kinderschokolade erfolgt heute in mehr als 170 Ländern. Das Unternehmen umfasst inzwischen 86 Tochtergesellschaften und 22 Produktionsstätten und beschäftigt ungefähr 41000 Angestellte und externe Mitarbeiter in 53 Ländern.

Der operative Hauptsitz von Ferrero befindet sich in der italienischen Stadt Alba im Piemont – dort wo das Unternehmen 1946 vom Konditor Pietro Ferrero senior gegründet wurde. Giovanni Ferrero und sein 2011 bei einem tragischen Unfall gestorbener Bruder und Co-CEO Pietro Ferrero junior sind die Söhne von Michele Ferrero, dem Sohn des Unternehmensgründers Pietro Ferrero senior.

Die Unternehmensholding der Ferrero-Gruppe, die Ferrero International S.A., ist als Aktiengesellschaft im Großherzogtum eingetragen. Bis Mitte 2019 baut Ferrero am Flughafen Findel eine neue Firmenzentrale. Der Komplex soll bis zu 1200 Mitarbeitern Platz bieten können. Derzeit arbeiten die über 900 Ferrero-Beschäftigten in Luxemburg noch in drei verschiedenen Gebäuden. Künftig sollen sie dann alle gemeinsam an einem Ort tätig sein.