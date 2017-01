Von Andreas Adam



Als im März 2016 mit André Losch einer der ganz Großen des Luxemburger Automobilhandels starb, teilte die Losch-Gruppe mit, alle Firmen würden an eine gemeinnützige Stiftung übertragen. In dieser Form und diesem Ausmaß ein Novum im Großherzogtum, das für Aufsehen sorgte. Was ist daraus geworden?

„Durch die testamentarische Verfügung des Erblassers André Losch sind die Firmen der Losch-Gruppe nach dem Grundsatz „le mort saisit le vif“ im März 2016 sofort auf die Fondation André Losch übergegangen“, sagt Rechtsanwalt Jean Hoss von der Kanzlei Elvinger Hoss Prussen (EHP), der als Verwaltungsratspräsident der Stiftung fungiert ...