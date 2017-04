(aa) - Die dritte Sitzung beim Schlichter endete am Donnerstag für Vertreter der Flughafenverwaltung ANA und des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur mit der Feststellung einer "non-conciliation."



Hintergrund der Auseinandersetzung ist die mutmaßliche Privatisierung und Kompetenzverlagerung von der staatlichen Flughafenverwaltung ANA zur ebenfalls in Staatsbesitz befindlichen Flughafengesellschaft lux-Airport.



Minister: Gewerkschaften wollen Dialog nicht fortführen



Das Ministerium von François Bausch teilte dazu am Donnerstagabend mit, dass die Vertreter der Gewerkschaften RPAA und Guilde die ihnen unterbreiteten Vorschläge und eine mögliche konstruktive Lösung nicht akzeptieren wollten. Der Minister bedaure, dass die Syndikate den Dialog am Verhandlungstisch nicht fortführen mochten, hieß es weiter.

Die verschiedenen Aufgaben am Flughafen seien in der Vergangenheit von drei verschiedenen Akteuren wahrgenommen worden, so das Ministerium: von der Flughafenverwaltung ANA, von der Flughafengesellschaft lux-Airport und von der Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées.



Nicht zuletzt auf Anraten von Experten habe der Minister Ende 2016 im Zusammenhang mit der fristgerecht durchzuführenden Flughafenzertifizierung entschieden, lux-Airport und nicht die ANA offiziell zur Betreiberin des Aerodroms zu ernennen.

Ein wichtiger Gesichtspunkt sei auch die Finanzierung des Flughafens, wobei es strenge EU-Auflagen bezüglich staatlicher Beihilfen zu berücksichtigen gelte. Somit sei es nicht vorstellbar, dass eine staatliche Verwaltung wie die ANA in einem kommerziellen und wettbewerblichen Umfeld aktiv sei.



Das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur erklärte weiter, dass weder die Bezüge, noch der Status, die Pensionsansprüche oder die Arbeitsbedingungen der ANA-Beschäftigten dadurch angetastet würden, dass sich der offizielle Betreiber ändere. Die ANA solle auch weiterhin alle ihre Aufgaben im Bereich der Luftfahrt wahrnehmen.



Gewerkschaften: Minister beharrt auf seinen Standpunkten



Die Antwort der Gewerkschaften folgte am Freitagmorgen. Darin teilten diese mit, der Minister habe die Gelegenheit nicht genutzt, beim Schlichter eine Einigung zu erzielen und stattdessen lediglich auf seinen bekannten Standpunkten beharrt.



Der Mangel an Dialog bringe die "Flugsicherheit und die anstehende Flughafenzertifizierung in Gefahr". Die Personalvertreter von RPAA und Guilde wollten weiter für den Erhalt ihrer Zuständigkeiten "kämpfen".

Wie Carlo Komes, Vizepräsident der Guilde, auf Anfrage präzisierte, sehe man die Flugsicherheit deshalb gefährdet, weil z.B. bei Instandsetzungsarbeiten die ANA nicht mehr federführend eingebunden sei wie bisher, sondern praktisch zum Vasallen der Flughafengesellschaft degradiert werde.



Die Ankündigung weiter zu kämpfen sei lediglich so zu verstehen, dass man weiter für die Interessen des vertretenen Personal eintreten werde. Am 9. Mai werde die "non-conciliation" per Unterschrift formalisiert. Anschließend folge das Mediationsverfahren. "Nacheinander gehen die Vertreter der Gewerkschaften und des Ministeriums zum beauftragten Richter, der dann einen Verfahrensvorschlag ausarbeitet", so Komes.