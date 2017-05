(aa) - Nachdem das Schlichtungsverfahren zwischen Personalvertretern der Flughafenverwaltung ANA und dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur Ende April gescheitert war, sollte in der Woche vom 8. Mai eigentlich die “Non-Conciliation” per Unterschrift formalisiert werden und ggf. ein Mediationsverfahren folgen.

Am Montag wendeten sich nun jedoch die “Représentations du personnel de l'Administration de la navigation aérienne” (RPAA) und Guilde Luxembourgeoise des Contrôleurs de la Circulation Aérienne (GLCCA) vorab in einem Offenen Brief an die Regierung und baten Premierminister Xavier Bettel um Unterstützung in der Auseinandersetzung um die mutmaßliche Privatisierung und Kompetenzverlagerung von der ANA zur Flughafengesellschaft lux-Airport.



Minister soll Forderungen erfüllen und Streik vermeiden



RPAA und Guilde betonen in dem Schreiben, sie sähen sich nicht als Kontrahenten des Ministers François Bausch, “tout au contraire, elles l'encouragent aux décisions suivantes afin d'éviter dans les prochains mois tout mouvement de grève [...]”. Wenn man unbedingt möchte, könnte man aus diesem Satz eine Streikandrohung herauslesen, sofern seitens des Ministeriums bestimmte Forderungen nicht erfüllt werden.

Die nicht vollständige Liste an Forderungen umfasst u.a., dass Beweise über die Unbefangenheit der ministeriellen Entscheidungen vorgelegt würden, dass der Dialog mit den Beschäftigten des Flughafens wieder aufgenommen und gefördert werde und dass das Schlichtungsabkommen vom 18. September 2014 respektiert werde, wonach die ANA Betreiberin des Flughafens sein solle.



Personalvertreter setzen auf Mediationsverfahren



Auf Nachfrage des “Luxemburger Wort”, warum man diesen Schritt nun noch vor der Formalisierung der “Non-Conciliation” gehe und wie es um die angekündigte Mediation bestellt sei, erklärte Carlo Komes, Vizepräsident der Guilde, dass man durchaus auf ein Mediationsverfahren setze und dies beantragen wolle.

Würde die Mediation jedoch ohne Erfolg bleiben, so Komes, rücke die Möglichkeit eines legalen Streiks immerhin in den Bereich des Möglichen. Die Regierung, an die der Brief adressiert sei, solle nun dabei helfen, dies abzuwenden, sagte Komes. Der Offene Brief wurde übrigens auch an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Mars Di Bartolomeo, versandt.

Im Ministerium hieß es am Montag dazu, François Bausch habe seine Argumente und Vorschläge in der Vergangenheit hinreichend dargelegt und bedaure, dass diese keinen Anklang fänden. Weiter wolle man das jüngste Vorgehen der Personalvertreter nicht kommentieren.