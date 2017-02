(dpa) - Der Verkauf des Hunsrück-Flughafens Hahn an die chinesische HNA-Gruppe und ihren deutschen Partner ADC steht kurz vor dem Abschluss. Für eine Unterzeichnung des Kaufvertrags wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehrere Termine am Mittwoch und Donnerstag nächster Woche reserviert.



Bei der Beurkundung des Vertrags bei einem Notar muss der gesamte Text verlesen und mit den Vertragspartnern erläutert werden. Die "Rhein-Zeitung" berichtete am Freitag, die Flughafengesellschaft werde am Aschermittwoch verkauft.



Die erst 2014 gegründete ADC GmbH sitzt im pfälzischen Deidesheim. Geschäftsführer ist Siegfried Englert. Der Sinologe war von 2006 bis 2011 Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium.

Im ersten Bieterverfahren um den Flughafen Hahn hatte ADC gegen die chinesische SYT den Kürzeren gezogen. Beim zweiten Anlauf sieht es besser aus. Mit im Boot ist der chinesische Partner HNA Group - ein Mischkonzern, der unter anderem im Luftverkehr und im Tourismus aktiv ist.

HNA gehören unter anderem Airlines, etwa Hainan oder Yangtze River Express. Zu HNA gehören auch Gategroup, einer der größten Airline-Caterer, sowie der Flugzeugabfertiger Swissport.

2016 stieg HNA beim US-Hotelriesen Hilton ein, erwarb einen milliardenschweren 25-Prozent-Anteil von der Beteiligungsgesellschaft Blackstone. Auch bei Brasiliens Airline Azul ist die HNA-Gruppe Teilhaber.

Die deutsch-chinesische ADC hat nach früheren Angaben Englerts in mehreren Ländern gehobene Hotels gekauft: das Steigenberger Hotel in Deidesheim, das Hotel Sun Gardens im kroatischen Dubrovnik, ein Hotel bei den Kreidefelsen an der südenglischen Küste sowie das Hotel Eden Parc in Bad Schwalbach nahe Wiesbaden.