(M.G./C.) - Der Flughafen Frankfurt-Hahn stellt wieder vom Winter- auf den Sommerflugplan um. Mit dem Start der Sommerzeit an diesem Sonntag beginnt am Flughafen Frankfurt-Hahn die Hauptreisezeit. Insgesamt werden in den nächsten Monaten 53 Ziele angeflogen.



Zwei ganz neue Destinationen, die von Ryanair angeboten werden, sind die portugiesischen Azoren und die italienische Stadt Neapel. Die Fluggesellschaft hat die zu Portugal gehörende Inselgruppe neu ins Flug-Programm aufgenommen. Angeflogen wird der Flughafen Ponta Delgada auf der Hauptinsel São Miguel.

Die beliebte Ferieninsel Mallorca wird ab sofort wieder täglich angeflogen. Auch die griechische Insel Kreta wird zweimal wöchentlich angeflogen. Zudem wird die marokkanische Hafenstadt Tanger, die bereits im Winter ein beliebter Zielort war, nun auch im Sommer angeflogen.



Auch andere Airlines bieten interessante Reiseziele von Frankfurt-Hahn aus an. Die Fluggesellschaft Wizz Air fliegt von Frankfurt-Hahn aus unter anderem die polnische Stadt Danzig und die ukrainische Hauptstadt Kiew an.