(ml) - Im Oktober vergangenen Jahres war ein Loch auf der Start- und Landepiste des Flughafen Findel festgestellt worden. Um den Schaden zu beheben, war damals der Flugverkehr unterbrochen worden. Da bereits zuvor immer wieder ähnliche Probleme aufgetaucht waren, wurde eine Runderneuerung beschlossen. Der dementsprechende Gesetzentwurf wird im Herbst im Parlament eingereicht.



Der globale Kostenpunkt wird zwischen 80 und 100 Millionen Euro betragen, sagte Nachhaltigkeitsminister François Bausch dem Onlineportal "Paperjam". Dieser Betrag übertrifft die ersten Schätzungen. Ursprünglich ging die Rede von 30 bis 40 Millionen Euro. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden die Kosten auf 50 bis 80 Millionen Euro geschätzt. Aufgrund der europäischen Bestimmungen darf der Staat die Renovierungsarbeiten nur zur Hälfte finanzieren. Die andere Hälfte muss von der Flughafenbetreibergesellschaft Lux-Airport übernommen werden.



"Lux-Airport muss über ausreichende Ausgaben verfügen"



"Das Finanzierungsmodell wurde von einem Rechtsexperten ausgearbeitet, da wir in Brüssel Rechenschaft ablegen müssen", so Bausch. Lux-Airport müsse beweisen, dass die Gesellschaft über ausreichende Einnahmen verfüge, damit die Finanzierung gewährleistet sei. Brüssel will sicherstellen, dass keine staatliche Hilfe auf indirekte Art und Weise in das Projekt einfließt.



Derzeit beschäftigen sich die luxemburgischen Beamten mit dem Anteil, den der Staat bezahlen muss. Laut François Bausch sollte die getätigte Investition einen bestimmten Nutzen haben. Im Infrastrukturministerium wird in Erwägung gezogen, die rund 40 Millionen Euro über das Budget des Verteidigungsministeriums abzuwickeln. Der Flughafen Findel könne z.B. in Krisensituationen von der Nato genutzt werden. Außerdem müsse Luxemburg seine Anstrengungen im Bereich der Verteidigung steigern, argumentiert Bausch.



"Cargolux steckt in schwieriger Phase"



Bereits im kommenden Jahr sollen die Vorarbeiten für die Renovierung der Flugpiste beginnen. Die eigentlichen Bauarbeiten starten im März 2018 und enden 2020. Obwohl die Renovierungsarbeiten aufwendig sein werden, wird der Flughafen zu keinem Moment völlig geschlossen. Den Angaben der Straßenbauverwaltung zufolge werden die Arbeiten zwischen 22:00 und 06:00 Uhr durchgeführt.



Dennoch müssen die Fluggesellschaften mit Einschränkungen rechnen. Vor allem die Cargolux wird dies zu spüren bekommen. "Wir sind darum bemüht, der Cargolux zu helfen, diese schwierige Phase zu überstehen", versichert Bausch. Bereits jetzt befinde sich die Cargolux in einer schwierigen Lage. 2016 sei für den gesamten Luftfrachtsektor schwierig, ergänzt der Minister.







