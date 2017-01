(aa) - Im Mai 2016 kündigte François Bausch, Minister für Infrastruktur und nachhaltige Entwicklung bei einem Ortstermin am Flughafen an, man werde das stillgelegte Terminal B wegen der steigenden Passagierzahlen spätestens zum Sommer 2017 wieder in Betrieb nehmen, möglicherweise sogar vor den Pfingstferien 2017. Inzwischen laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Die Wiedereröffnung ist für Mai 2017 geplant.



Terminal B soll Flügen im Schengen-Bereich vorbehalten sein sowie Regionalflugzeugen wie sie von Luxair, Lufthansa, KLM, LOT oder Hop! verwendet werden. Die Anbindung an das heute genutzte Terminal A wird über die vorhandene Passerelle erfolgen, die entsprechend verlängert wird.



Außerdem sind verschiedene Umbauarbeiten vorgesehen. Im Inneren des Terminal B wird eine Bar entfernt sowie Büros und die Sicherheitskontrolle, um mehr Platz zu gewinnen. Die Kosten wurden im Mai 2016 auf insgesamt bis zu 4,5 Millionen Euro beziffert.