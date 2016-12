(las) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser erwirbt das Fondsplattformgeschäft der Sal. Oppenheim in Luxemburg, das bisher zur Deutschen Bank gehörte. Konkret betrifft dies die Gesellschaften Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A. und Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.



Die 130 Mitarbeiter von Sal. Oppenheim werden übernommen, erklärt Hauck & Aufhäuser am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Heute hat Hauck & Aufhäuser 170 Mitarbeiter an der Luxemburger Niederlassung in Munsbach.



Der Übergang soll voraussichtlich Mitte 2017 abgeschlossen werden. Für die Kunden werde sich nichts ändern, erklärte eine Pressesprechering von Hauck & Aufhäuser. Auch die Deutsche Bank wolle weiter auf die Fondsverwaltung zurückgreifen.

Die Übernahme in Luxemburg sei "ein wichtiger Baustein, um unsere Wachstumsstrategie gemeinsam mit unserem neuen Eigentümer Fosun weiter voranzutreiben", erklärte Michael Bentlage, verantwortlicher Partner für das Asset Servicing in der Geschäftsführung von Hauck & Aufhäuser. Die chinesische Beteiligungsgesellschaft Fosun hat die Privatbank vor wenigen Monaten übernommen.