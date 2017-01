(las) - Die Schweizer Bank BSI trifft Ende der Woche die Personalvertreter, um eine Restrukturierung zu verhandeln. Das bestätigten beide Seiten auf Nachfrage hin. Laut der Bankengewerkschaft Aleba stehen 15 Arbeitsplätze von insgesamt etwa 50 auf dem Spiel.



Hintergrund der Restrukturierung ist die Übernahme von BSI durch die Schweizer Bankengruppe EFG, die vergangenen November abgeschlossen wurde. Nun sollen bis Mitte des Jahres die Tochtergesellschaften von BSI und EFG in Luxemburg zusammenschmelzen. Weltweit werden dabei Einsparungen von 224 Millionen Euro durch die Synergien zwischen beiden Banken erwartet.



BSI hat ein schwieriges Jahr hinter sich: In Singapur wurde die Zweigstelle geschlossen, weil sie in den Finanzskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB verwickelt war. In der Schweiz kam es daraufhin aus dem gleichen Grund zu strafrechtlichen Ermittlungen.