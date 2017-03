(m.r.) - Nach Belgien und Frankreich kommt das Unternehmen Edebex nun auch nach Luxemburg – allerdings ohne physischen Sitz. „Unsere Geschäftsidee ist eigentlich ganz einfach“, sagt Xavier Corman, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. „Wir bieten Klein- und Mittelbetrieben die Möglichkeit, schnell an Geld zu kommen“.

Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Edebex ist eine Onlineplattform, und bezeichnet sich selbst als sogenanntes Fintech-Unternehmen. Offene Rechnungen von mindestens 5 000 Euro können von Firmen online zum Verkauf angeboten werden. Edebex überprüft die ausstehenden Forderungen und die Schuldner. Anhand der gesammelten Daten wird dann eine Sicherheitsanalyse erstellt. Diese ist auch für den späteren Verkaufspreis der Rechnung entscheidend.



Rechnungen werden angeboten

Einer Auswahl von möglichen Käufern wird dann die Rechnung angeboten. 2,75 Prozent des Preises erhält das Unternehmen bei jedem Verkauf. Zudem erhebt die Plattform jährliche Mitgliedschaftsgebühren von 150 Euro und Listungsgebühren in Höhe von 25 Euro.

Edebex interessiert sich nicht für die finanzielle Lage des Verkäufers. Somit hätten auch Betriebe die Möglichkeit, an Geld zu kommen, die die Bank ansonsten nicht als kreditwürdig einstufen würde, so Corman. Gleichzeitig biete man Unternehmen mit überschüssigem Kapital eine alternative Investitionsmöglichkeit.



Versicherung für den Ernstfall



Rund sechs Prozent Gewinn springe am Ende für die meisten Investoren heraus. Um die Geldeintreibung kümmert sich Edebex. Wenn die Schuldner am Ende doch nicht zahlen können, greift eine Versicherung. „Im Ernstfall erhalten sie je nach Versicherung entweder 70 oder 90 Prozent des offenen Betrages zurück“, so Corman.

Tom Wirion, Generaldirektor der Handwerks- und Handelskammer, ist vorsichtig bei der Bewertung dieser neuen Unternehmensform. „Sie können eine ergänzende Funktion zu den traditionellen Finanzierungsmethoden einnehmen“, meint Wirion. „Insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe“.