(ndp) - Carlos Zeyen, l'un des grands spécialistes de la lutte anti-blanchiment, a définitivement quitté ses fonctions et pris sa retraite pour raisons de santé, annonce paperjam sur son site Internet.

"Le Memorial B de ce lundi confirme le retrait définitif de la vie publique de Carlos Zeyen, dont la démission de ses fonctions de substitut principal hors cadre au Parquet de Luxembourg a été accordée avec effet au 1er mai prochain, pour cause d'invalidité", écrit paperjam.



Carlos Zeyen dirigea la cellule anti-blanchiment du Parquet de Luxembourg et fut notamment en charge de l'affaire Clearstream. Il avait rejoint le Parquet en 1998, après une vingtaine d'années passées en tant qu'avocat d'affaires, notamment au sein du cabinet Allen&Overy.

En mai 2012, Carlos Zeyen fut nommé vice-président d'Eurojust, l'unité de coopération judiciaire pénale de l’Union européenne dont il était le représentant luxembourgeois depuis 2007. Quelques mois plus tard, en janvier 2013, le journal allemand Bild le prend pour cible et critique son implication dans le détournement présumé de millions d'euros provenant du parti socialiste allemand unifié en ex-Allemagne de l'Est. Une vieille affaire qui remontait au début des années 90, alors que M. Zeyen était encore administrateur de sociétés.

Son nom réapparaît quelques mois plus tard dans le scandale financier des «Offshore Leaks», à savoir la première vague de révélations menées par l’International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ).