(ndp) - Trop optimiste, le chiffre de 10.000 "faux cadres" actifs dans le secteur bancaire luxembourgeois? C'est en tout cas ce que laissent penser les dernières projections de l'OGBL.



Pour se faire une idée précise et objective de la situation, le syndicat a fait distribuer fin décembre un questionnaire au sein des banques par le biais de ses délégués du secteur. Même si toutes les informations n'ont pas encore été collectées, "il ressort des réponses que dans certains établissements, près de 50% des salariés se trouvent hors convention collective", explique Véronique Eischen, membre du bureau exécutif du syndicat Banques et Assurances (SBA) de l'OGBL.

"Si l'on considère que près de 26.000 personnes sont employées dans le secteur bancaire, on arriverait à près de 13.000 personnes dotées du statut de cadre. C'est insensé", soupire Véronique Eischen.

Lors d'une conférence de presse organisée fin décembre, l'OGBL avait fustigé la pratique des "faux cadres" dans le secteur financier luxembourgeois. Une pratique qui consiste à doter un salarié du statut de cadre supérieur pour l'exclure du champ d'application de la convention collective applicable à l'entreprise. Ainsi, le salarié concerné ne jouit pas des avantages de la convention collective, comme le paiement des heures supplémentaires par exemple.



Les "global employment contracts" se répandent



Mais cette pratique n'est pas la seule préoccupation du syndicat. Les "global employment contracts", qui concernent les salariés travaillant pour deux ou plusieurs établissements de la même entreprise, se répandent de plus en plus dans le secteur financier. "Cette pratique soulève de nombreuses questions complexes relatives notamment à la protection des salariés et aux droits des délégués du personnel", explique Véronique Eischen.



"Les salariés sont de plus en plus nombreux à partager leur temps de travail entre plusieurs établissements du même employeur. Mais que se passe-t-il en cas de plan social établi dans l'un des établissements? De quelle protection le salarié bénéficie-t-il lorsqu'une (et une seule) entité est classée hors convention collective bancaire? Toutes ces questions doivent être posées", souligne la syndicaliste qui compte bien mettre le sujet sur la table lors des négociations sur la prochaine convention collective du secteur bancaire.