(aa) - Am Dienstagvormittag wurde in der Avenue de la Gare unweit des Hauptbahnhofs der erste Burger King in der Luxemburger Innenstadt vorgestellt. Er hat ab Mittwoch regulär geöffnet. Erstmals wurde bei diesem Fastfood-Restaurant eine luxemburgische Quick-Filiale in einen Burger King umgewandelt. Möglicherweise werden weitere Umwandlungen erfolgen. Quick soll es aber auch weiterhin im Großherzogtum geben.



„Am Sonntag, den 19. März um fünf Uhr morgens werden wir unser Quick-Restaurant am Bahnhof in Luxemburg-Stadt schließen und Ende April als Burger King neu eröffnen“, hatte Kevin Derycke, CEO von QSR Belgium, Burger Brands Belgium und Burger Brands Luxemburg, Mitte März im Interview mit dem "Luxemburger Wort" erklärt.

Die Zahl der Quick-Restaurants im Großherzogtum reduziert sich mit der Umwandlung auf acht. Die Zahl der Burger Kings erhöht sich gleichzeitig auf vier, denn der deutsche Gastronom und Franchisenehmer Michael Berger betreibt hierzulande bereits drei Burger Kings: am Autobahn-Grenzübergang Wasserbillig, an der Aire de Capellen und in Leudelingen.



QSR Belgium ist jene Gesellschaft, mittels derer Familieninvestoren im Ökosystem von Kharis Capital die belgischen und luxemburgischen Quick-Restaurants übernommen hatten. Außerdem besitzt QSR Belgium die Master Franchise für Burger King in Belgien und Luxemburg.

Burger Brands Belgium (vormals Logirest) ist eine 100-prozentige Tochter von QSR Belgium und verwaltet die Marken Quick und Burger King in Belgien sowie über Burger Brands Luxembourg (bislang Happy Quick) auch in Luxemburg.