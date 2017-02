(aa) - Die luxemburgische Taxibranche könne sich angesichts der Aktivitäten von Uber deutlich mehr ins Zeug legen und innovative Dienste anbieten. Das sagte François Bausch, Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, im Dezember 2016 dem Luxemburger Wort.



„Da wird bei weitem noch nicht getan was möglich ist, auch wenn es bereits Taxiapps gibt. Gut wären z. B. unterschiedliche Tarife nach Automodell oder Tageszeit“, so der Minister.

Hintergrund dieser deutlichen Ansage Bauschs war ein Besuch von Pierre-Dimitri Gore-Coty in Luxemburg. Der Uber-Chef für den Raum Europa, Asien und den Mittleren Osten pries im Dezember die Vorzüge der eigenen Dienste an.



Der amerikanische Fahrdienstleister würde gerne im Großherzogtum aktiv werden. Allerdings wurden dem im Großherzogtum mit Bedacht rechtliche Riegel vorgeschoben. Wie in anderen Ländern zeigen sich auch in Luxemburg Regierung und Taxigewerbe besorgt – sei es nun um soziale Standards oder eigene Pfründe.

„Was wir hier in Luxemburg ganz sicher nicht möchten, sind Schwarzarbeit und Scheinselbstständigkeit ohne soziale Absicherung“, so Minister Bausch im Dezember 2016.

Gleichzeitig gab der Minister damals zu bedenken, dass Uber durch kompromissloses Vorgehen bei Verhandlungen eine gute Ausgangsbasis für die Marktdurchdringungen verspielen könnte, da deren Konzept an sich relativ leicht zu kopieren sei.

Am Montag präsentierte nun der luxemburgische Anbieter Webtaxi, dessen Taxi-Flotte bereits seit knapp fünf Jahren in Luxemburg unterwegs ist, seine neue Strategie - dies im Beisein des Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministers. Teil der Strategie sind neue Dienstleistungen und neue Tarife.

Ab sofort werden vier verschiedene Fahrzeugflotten und Leistungen angeboten.

Die wichtigste Änderung für die Webtaxi-Kunden ist die Einführung eines neuen Berechnungssystems, das die Verkehrssituation berücksichtigt. Dadurch sollen Abend- und Nachtfahrten billiger werden.



Gegenüber den eigenen Tarifen will man künftig um 25 Prozent billiger fahren, gegenüber der Konkurrenz sogar um 40 Prozent. Welche Fahrten davon in welchem Maß betroffen sein werden, wird sich zeigen.

Neue App in fünf Sprachen



Zusätzlich wird es eine neue App in fünf Sprachen geben - darunter auch in Luxemburgisch. Damit kann der Fahrgast in Echtzeit das nächste freie Taxi finden.



Für Reisende, die per Flugzeug oder Bahn in Luxemburg ankommen, sieht das System ein Feld für die Eingabe der Flug- oder Zugnummer und der Wartezeit des Taxis vor, sodass dies z. B. bei Verspätungen angepasst werden kann.

Weiterhin wird es die Möglichkeit gegeben, ein Taxi für andere zu bezahlen, z. B. Eltern für ihre Kinder, die am Wochenende ausgehen und irgendwann nach Hause möchten.

Fahrgäste sollen auch die Fahrer bewerten können.



Eine Marke - vier Dienstleistungen

Die Dienstleister der Marken Webtaxi, ProCab, Benelux Taxis und Intertaxis schließen sich im Bereich der externen Kommunikation zusammen und firmieren nun gemeinsam unter der Dachmarke Webtaxi.

Ab sofort werden vier verschiedene Fahrzeugflotten und Leistungen angeboten:

1. Webtaxi Eco mit Hybrid- und Elektrofahrzeugen (ehemals Webtaxi)

2. Webtaxi Limo mit Limousinen

3. Webtaxi Van mit Fahrzeugen für sieben Fahrgäste

4. Webtaxi Pro - eine Dienstleistung für Geschäftskunden, die bislang als ProCab bekannt war

Wegen der drohenden Konkurrenz durch internationale Anbieter wie Uber hat Webtaxi in eine modernere Taxizentrale investiert. Diese wurde als offene Plattform gestaltet, auf der alle Taxianbieter ihren Service anbieten können.



Wie es am Montag hieß, könne jeder selbständige Taxiunternehmer sich diesem Service gegen eine Provision auf die Einnahmen anschließen.

Landesweite Abdeckung geplant



Während Webtaxi bisher nur in Luxemburg-Stadt angeboten wurde, steht der Taxiservice ab sofort ebenfalls in den Kantonen Mersch, Capellen, Grevenmacher, Remich und Esch/Alzette zur Verfügung.

Kunden könnten nun innerhalb des gesamten Bereichs dieser Kantone fahren, ohne auf ein Taxis aus der Hauptstadt zurückgreifen zu müssen. Demnächst sollen auch die übrigen Kantone hinzukommen.



Webtaxi Pro ist eine Dienstleistung für Geschäftskunden, die bisher als ProCab bekannt war.

