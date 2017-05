par Thierry Labro

La démonstration est étonnante.

L'économiste français Philippe Askenazy superpose deux images.

La première montre une jeune femme blonde et souriante dans un tee-shirt jaune. Symbole d'une économie «ubérisée», elle accueille deux touristes qui sont passés par AirBnB pour réserver une chambre.

«La conciergerie a toujours existé mais aujourd'hui on appelle cela 'BnBsitter', c'est plus sexy», décortique le fondateur des «Economistes attérés», groupe de chercheurs né en 2011 et opposé au néolibéralisme ...