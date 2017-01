(miz) - Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in einem Schreiben mitteilt, wurden in der zweiten Jahreshälfte 2016 353.000 gefälschte Euro-Banknoten ausfindig gemacht und zerstört. Das seien etwa mehr als noch in der ersten Jahreshälfte aber 20,7 Prozent weniger als in der zweiten Jahreshälfte 2015.



Der Anteil der Fälschungen sei aber nach wie vor sehr gering, gemessen an der Zahl der im Umlauf befindlichen echten Banknoten (19 Milliarden in der zweiten Jahreshälfte 2016).



Wie viele von diesen Banknoten nach Luxemburg gelangten, wollte die Luxemburgische Zentralbank nicht kommentieren.



Bei rund 80 Prozent der Fälschungen handelte es sich um 20-Euro- und 50-Euro-Banknoten.



Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2016 erhöhte sich der Anteil der gefälschten 20-Euro-Banknoten, während der Anteil der gefälschten 50-Euro-Banknoten zurückging. Auf diese beiden Stückelungen entfielen 80,3 Prozent aller Fälschungen.





