(M.G.) - "Europa ist zur Zeit nicht in Bestform", gibt Premierminister Xavier Bettel am Montag offen zu. Doch er glaube an die gemeinsamen Werte der Europäischen Union und mahnte die Errungenschaften dieser Zusammenarbeit nicht mit Füßen zu treten. In einem flammenden Plädoyer verteidigte Bettel die Europäische Union und deren Grundwerte anlässlich einer Konferenz zum Thema „Quo Vadis Europa?“.



Die Worte des Premiers stachen in dem zur Zeit oftmals negativen Diskurs über die EU hervor. Nach etlichen Krisen brauche Europa zwar wohl eine Pause, doch gleichzeitig müsse man weiterhin Kandidatenstaaten in ihrer Annäherung an den gemeinsamen Besitzstand unterstützen, ohne dass die Union in näherer Zukunft tatsächlich erweitert würde.



Das Jahr 2017, Jubiläumsjahr der Verträge von Rom, sah der Premier als guten Anlass, sich der Ursprünge der europäischen Gemeinschaft zu besinnen. Man dürfe nicht vergessen, welche Errungenschaften die Europäer dieser Union verdanken. Für viele seien offene Grenzen und die gemeinsame Währung heute selbstverständlich. Die Briten haben Europa daran erinnert, dass dem nicht so ist.



Xavier Bettel und Ehemann Gauthier Destenay wurden von den Organisatoren begrüßt.

Foto: Laurent Blum

Als Demokrat respektiere er zwar die Entscheidung des britischen Volkes, die Europäische Gemeinschaft zu verlassen, drückte allerdings auch sein großes Bedauern darüber aus. Dabei unterstrich Bettel, dass es für ihn kein Europa „à la carte“ geben dürfe, schon allein, um nicht als schlechtes Beispiel für andere Mitgliedstaaten zu fungieren.

EU der zwei Geschwindigkeiten

Zum Thema europäische Integration bemerkte Bettel, dass er immer ein Verfechter einer Union mit 28 Mitgliedern gewesen sei, es jedoch ablehne als „Geisel“ genommen zu werden. Wenn Integration mit allen Mitgliedern nicht möglich sei, dann versuche Luxemburg es eben gemeinsam mit seinen Partnern der Benelux-Union. „Wer uns dann folgen möchte, soll folgen“. Vor allem sollte auch eine verstärkte Integration im Euro-Raum möglich sein. Der Premier schloss dabei nicht aus, einen Vollzeitposten für den Präsidenten der Eurogruppe zu schaffen.

„Der internationale Kontext ist wichtig für Europa“. In Bezug auf den neu gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump, erklärte Bettel, dass er auch hier die Wahl der Amerikaner respektiere, er allerdings erst einmal abwarten wolle, wie sich die Politik von Trump tatsächlich gestalten werde.



Die Türkei sieht der Staatsminister als wichtigen Partner für die EU, glaubt an die gemeinsamen Werte und unterstrich, dass man auf keinen Fall mit der Türkei brechen dürfe. Im Gegenteil, das Gespräch sei enorm wichtig für eine erneute Annäherung beider Parteien.



Ähnlich sieht Bettel das Verhältnis zu Vladimir Putin. Allgemein bedauerte er, dass inzwischen „mehr übereinander geredet wird, als miteinander“. Sanktionen hält er indes nicht für den richtigen Weg, da diese notgedrungenerweise eine Reaktion erfordern. Vielmehr müsse nach Lösungen gesucht werden, nicht nach Möglichkeiten zu sanktionieren.

„Wir müssen eine 'digitale CECA' schaffen.“

Allgemein stehe Europa sowohl vor einem „Jahr der Herausforderungen“ als vor einem „Jahr der Chancen“, erklärte Bettel. Auf der einen Seite müssten Projekte wie die Sicherung gemeinsamer Grenzen, vorangetrieben werden. Auf der anderen Seite dürften Herausforderungen, wie die Digitalisierung, nicht außen vor gelassen werden: „Wir müssen eine 'digitale CECA' schaffen.“

Premierminister Xavier Bettel nimmt nun schon zum dritten Mal am Weltwirtschaftsforum im Schweizerischen Davos teil. Es biete ihm die Gelegenheit innerhalb weniger Tage mehrere Staats- und Regierungschefs, sowie Firmenchefs aus aller Welt zu treffen. Außerdem nehme er an einigen Podiumsdiskussionen teil, unter anderem zum Thema Weltraum. Genau wie beim Thema der Digitalisierung, betonte Bettel, sei es wichtig mit der Zeit zu gehen und ihr vielleicht manchmal auch einen Schritt voraus zu sein.