(dpa) - Der Druck auf Griechenland nach einer schleppenden Umsetzung des griechischen Spar- und Reformprogramms wächst. Im Kreis der Euro-Finanzminister wächst die Nervosität, da in den kommenden Monaten wichtige Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland anstehen - ein Aufflammen der schwelenden Griechenland-Krise soll deshalb verhindert werden.



Derzeit sind unter anderem weitreichende Liberalisierungen des griechischen Arbeitsmarktes strittig. Unternehmen sollen etwa ihre Mitarbeiter leichter entlassen können und bestimmte Rechte von Gewerkschaften - etwa das Streikrecht - eingeschränkt werden.

Das hoch verschuldete Land ist seit 2010 von Finanzhilfen abhängig. Die internationalen Institutionen und die griechische Regierung hatten sich 2015 in dramatischen Verhandlungen auf Zahlungen von bis zu 86 Milliarden Euro bis 2018 geeinigt. Im Gegenzug dafür muss Griechenland schrittweise Spar- und Reformmaßnahmen umsetzen.



Europa wird in den kommenden Jahren allein sein

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem ist angesichts der „America first“-Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump davon überzeugt, dass Europa in absehbarer Zukunft auf sich gestellt sein wird. „Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren allein sein werden“, sagte Dijsselbloem am Rande des Treffens der Euro-Finanzminister am Donnerstag in Brüssel.



„Das kann eine gute Sache und vielleicht genau das sein, was Europa braucht, um besser zusammenzuarbeiten und seine Probleme zu lösen.“ Unter anderem müsse das wirtschaftliche Gleichgewicht gestärkt werden.

In Europa und vor allem der Eurozone ist das wirtschaftliche Nord-Süd-Gefälle ein zunehmendes Problem. In den Ländern Südeuropas wie etwa Griechenland, Italien und Portugal türmen sich teils deutlich höhere Staatsschulden als in Mittel- und Nordeuropa.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.