(las) - Luxemburg habe gegen Wettbewerbsregeln verstoßen und über seine Mehrwertsteuerregeln Banken und Versicherungen ungerechtfertigte Vorteile gewährt, urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag. Die Europäische Kommission hatte im Juli 2015 gegen Luxemburg geklagt, weil die Mehrwertsteuerrichtlinie hierzulande nicht richtig umgesetzt worden sei.

Der Fall sorgt für große Aufregung am Finanzplatz: Die Bankenvereinigung ABBL erwartet "weitreichende Folgen" für ihre Mitglieder, heißt im Jahresbericht 2016. Banken und Versicherungen nutzten die Mehrwertsteuerbefreiung für sogenannte "selbstständige Zusammenschlüsse von Personen" (GAP), um ihre Dienstleistungen innerhalb ihrer Gruppe zu organisieren. Tochtergesellschaften eines Konzerns können so gemeinsam Aktivitäten organisieren und Kosten sparen.

Diese Organisationsform der GAP werde am Finanzplatz als "absolute Notwendigkeit" angesehen, schrieb die Administration de l'enregistrement in ihrem Rundschreiben von Januar 2004. Finanzunternehmen wollen ihre unterschiedlichen Aktivitätsbereiche in jeweils eine Gesellschaft auftrennen. Die Folge: Eine Bank hat in Luxemburg meist mehrere Gesellschaften. Die GAP ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaften. Die Luxemburger Mehrwertsteuerbefreiung erlaube, dass diese Zusammenschlüsse "nicht übermäßig kostenintensiv" würden und so die Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Das steht nun auf dem Spiel.



Finanzplatz erwartet Reaktion der Regierung



Laut des Urteils des EuGH fallen auch Dienstleistungen, die eine Tochtergesellschaft für ein GAP leistet unter die Mehrwertsteuer, genau wie Dienstleistungen des GAP für eines seiner Mitglieder. In all diesen Fällen nimmt Luxemburg bisher die Unternehmen von der Mehrwertsteuer aus. Aus der Sicht der EU-Richter hat Luxemburg die entsprechende Richtlinie falsch umgesetzt.

Bereits als die Generalanwältin Juliane Kokott ihre Empfehlung im Fall am 6. Oktober 2016 abgab war die Aufregung am Finanzplatz groß, weil klar wurde, dass es wahrscheinlich zu einem Urteil gegen Luxemburg komme. Sechs Tage später unterbreitete die ABBL dem Finanzminister ein Memorandum mit Vorschlägen, welche Alternativen zur Mehrwertsteuerbefreiung möglich seien. Die Bankenvereinigung will sich jedoch erst kommende Woche im Detail zum Urteil äußern, heißt es auf Nachfrage.