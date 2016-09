Par Linda Cortey

A chaque pays, sa spécialité. Cela vaut pour la cuisine et... pour les banques. Par exemple: les banques suisses sont les plus orientées sur la banque privée (34,5% de leurs activités) au Luxembourg, tandis que les banques chinoises proposent avant tout des crédits à destinations des entreprises (38,5% de leurs activités). PwC explique dans une étude que les banques «ont développé et adapté leurs modèles en fonction des exigences réglementaires, de marché et de leur pays d’origine».



Les banques luxembourgeoises offrent les activités les plus équilibrées. La banque privée se détache avec 24,1% de l'activité. Pour le reste, la banque de détail, les prêts aux particuliers ou aux entreprises ou encore les dépôts compte pour 13,8% des activités.



La BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat) domine largement le marché, tant en termes de résultat net (229,8 millions d'euros) que de total des bilans (42,8 milliards d'euros fin 2015). La BIL se classe 2e en termes de total du bilan (20,9 milliards d'euros) mais 3e pour le résultats net (83,6 millions d'euros), derrière KBL epb (86,9 millions d'euros). BGL BNP Paribas n'apparaît pas dans la catégorie des banques luxembourgeoises mais des banques françaises.

Réorientation des banques allemandes

Les banques allemandes présentent elles aussi un profil de banques diversifiées. Elle ne sont plus que 27 à la fin 2015. La crise financière avait amené les «Landesbanken» à se recentrer sur leur marché allemand. Et donc à se retirer du Luxembourg. Ce processus de retrait s'est terminé en 2015 et le nombre de banques allemandes ne devrait plus baisser de la même façon dans les années à venir. La banque privée reste leur activité principal (23,1%).



PwC note que les banques allemandes ont su évoluer pour faire face à la baisse des taux d'intérêt. Les banques allemandes sont historiquement impliqués dans les secteurs des crédits et des lettres de gage, très impactés par les faibles taux. Elles «ont pu atténuer les effets des taux d’intérêt bas en renforçant leur activité de banque dépositaire et en effectuant des prestations de services pour les fonds d’investissement», souligne l'étude. Deutsche Bank reste de loin la principale banque allemande du pays.

La Place compte 15 banques françaises. Trois d'entre elles ( Société Générale Bank & Trust, BNP Baribas et CACEIS) se détachent du lot, les autres restent des petits acteurs. Comme les banques allemandes, elles présentent un profil diversifié, entre la banque privée, la gestion d'actifs, la banque dépositaire et les opérations de crédit. Particularité, pour des banques étrangères: l'importance de l'activité de banque de détail dans le pays. Ce qui s'explique par la présence de BGL BNP Paribas au sein des banques françaises.

Les banques chinoises se démarquent fortement

Les autres pays présentent des profils beaucoup plus typés. Les six banques chinoises se démarquent largement des modèles des autres banques. L'activité de banque privée y est limitée (7,7%), tandis que celle d'octroi de crédit surreprésentée (38,5%). «La clientèle de ces banques se compose d’entreprises chinoises désireuses d’investir en Europe et d’entreprises européennes ayant des intérêts commerciaux en Chine. Qui plus est, les filiales jouent le rôle de centres d'activités européens pour la succursale en Europe ou pour la succursale de leur maison mère au Luxembourg».

Les 12 banques suisses sont principalement actives dans la banque privée (34,5%), la banque dépositaire (27,6%) et les services aux fonds d'investissement (24,1%). Ce qui les intéresse au Luxembourg est la fonction de porte d'entrée sur l'Union européenne. «Les banques suisses ont intensément recours au passeport européen pour la commercialisation de leurs services par l’intermédiaire de leurs succursales européennes», note l'étude.

Les 15 banques américaines/britanniques sont très marquées par l'industrie des fonds d'investissement. La banque dépositaire et les services aux fonds d'investissements représentent plus de la moitée de leurs activités.