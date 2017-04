par Thierry Labro

Le Luxembourg, pays de l'innovation de référence? Prêt à accueillir les start-ups et particulièrement les FinTech? En ce mercredi matin, pour son traditionnel "Etat de la Nation", c'est encore ce que le Premier ministre, Xavier Bettel, défend à la tribune de la Chambre des députés.

La veille, un nouveau rapport a été publié, qui malmène cette idée.

Le FT1000 est le rapport du Financial Times sur les start-ups. Il n'y aucune société luxembourgeoise ou même seulement hébergée au Luxembourg dans les 1.000 premières du classement.

Affolant? Oui. En théorie. Comme souvent dans ce genre de classement honorifique, il faut se pencher sur les conditions dans lesquelles il a été réalisé pour relativiser.

Un classement sur mesure pour favoriser Londres

Pour faire partie du FT1000, il fallait avoir un chiffre d'affaires annuel de plus de 100.000 euros en 2012 et de plus de 1,5 million en 2015 et une croissance annuelle de plus de 16,13% pour avoir une chance d'être dans les meilleures.

Sans surprise, la ville la plus "start-up friendly" est... Londres avec 78 sociétés dans le classement, devant Paris (45), Milan (34) et Berlin (32).

Le leader de ce classement est un des nombreux clones de l'incubateur allemand Rocket Internet, HelloFresh a délivré 22,7 millions de repas dans les huit pays où elle est active (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Australie, Autriche, Suisse et Canada) et compte près d'un million d'abonnés.

La société allemande devance la polonaise Codewise (domiciliée à Londres), spécialisée dans le marketing numérique, et la tchèque GreenIt, active dans les technologies environnementales.

Le classement du Financial Times.