(M.G.) - In Folge der schweren Überschwemmungen im Juli 2016, haben die Regierung und der Verband der Versicherungsunternehmen in Luxemburg die Einführung einer fakultativen Ergänzung zur Hausversicherung, gegen Überschwemmungsschäden beschlossen. Die fünf Versicherungsunternehmen Allianz, Axa, Bâloise, Foyer und Lalux bieten spätestens ab Juni 2017 eine Zusatzversicherung an, die Schäden in Höhe von bis zu 200 000 Euro pro Jahr und pro Schadensfall abdeckt.



Diese Obergrenze ist für Einwohner der sogenannten Risikozonen am Rande der Mosel und der Sauer allerdings auf 20 000 Euro pro Jahr und Schadensfall beschränkt. Die Einzelheiten der Police werden von den jeweiligen Versicherungsunternehmen selbst bestimmt. Bei Interesse sollten Kunden sich demnach bei den einzelnen Unternehmen über die genauen Angebote erkundigen.